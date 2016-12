By

【KTSF 陳捷報導】

一家南韓公司研發了世界第一個人工操控,兩條腿站立的機器人,這個4公尺高的機器人類似好萊塢電影《阿凡達》裏面的軍用機器人。

這個龐然大物由韓國”韓泰未來科技”研發,高度有4公尺超過一層樓,更重達1.6公噸,除了由兩條腿站立支撐,上半身的重量達到700公斤。

儘管體重不小,但是在人機合一的操作系統之下,其手臂和手指都活動靈活。

據稱替該機器人設計外形的美國人,曾參與變形金剛的外形設計,而機器人的內部設計則全部依靠南韓的科技團隊。

該南韓公司聲稱有望在5年內大量生產這種機器人。

