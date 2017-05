By

【KTSF 劉瑩報導】

南韓總統文在寅認為,與北韓發生邊境衝突的機會極高。

文在寅視察南韓國防部時表示,與北韓在朝鮮半島以西有爭議水域或分隔南北邊境,爆發軍事武裝衝突的可能性極高。

另外,南韓《聯合通訊社》報道,文在寅6月底訪問美國,與美國總統特朗普會談時,預料在南韓部署「薩德」系統所引發的問題,將是主要議題。

《韓聯社》報道,南韓新政府有可能重新檢視上屆政府決定引進薩德系統的過程,報道指出,文在寅認為決定部署薩德過程不夠民主,沒有公開討論,出乎南韓民眾意料。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。