文在寅稱只要條件成熟 不排除與金正恩會談

【i-CABLE】 南北韓早上重開中斷近兩年的軍事熱線,雙方人員進行5分鐘測試。另外,南韓總統文在寅表示,只要條件成熟,願意隨時與北韓領袖金正恩會談,但強調朝鮮半島無核化不容妥協。

美國則表示,北韓參加冬奧是一個好機會,清楚看到無核化可以令她不再受國際孤立。 南北韓恢復高級別對話後,南韓總統文在寅表示,願意跟北韓進行任何形式的會談,只要條件成熟,可以隨時與金正恩會面。 但文在寅強調,朝鮮半島無核化原則不容妥協,他任內目標是解決北韓核問題,鞏固和平。 率團參與週二南北韓高級別對話的統一部長官趙明均亦表示,雖然雙方達成了數項協議,但首爾政府會繼續與國際社會合作,敦促北韓放棄核武。 北韓團長、祖國和平統一委員會委員長李善權在會上提到北韓的核武,完全只是針對美國。 促成此次對話的主因,是北韓領袖金正恩在新年賀辭中釋出善意,稱有意派團參加下月南韓平昌冬奧。有分析指他旨在分化南韓和美國,從而減少國際壓力。 聯合國秘書長古特雷斯歡迎會談進展,北韓能參加冬奧。美國則表示,這次是好機會讓北韓看清楚,無核化可令國際孤立終結。

