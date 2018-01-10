文在寅稱只要條件成熟 不排除與金正恩會談

南北韓早上重開中斷近兩年的軍事熱線，雙方人員進行5分鐘測試。另外，南韓總統文在寅表示，只要條件成熟，願意隨時與北韓領袖金正恩會談，但強調朝鮮半島無核化不容妥協。

美國則表示，北韓參加冬奧是一個好機會，清楚看到無核化可以令她不再受國際孤立。

南北韓恢復高級別對話後，南韓總統文在寅表示，願意跟北韓進行任何形式的會談，只要條件成熟，可以隨時與金正恩會面。

但文在寅強調，朝鮮半島無核化原則不容妥協，他任內目標是解決北韓核問題，鞏固和平。

率團參與週二南北韓高級別對話的統一部長官趙明均亦表示，雖然雙方達成了數項協議，但首爾政府會繼續與國際社會合作，敦促北韓放棄核武。

北韓團長、祖國和平統一委員會委員長李善權在會上提到北韓的核武，完全只是針對美國。

促成此次對話的主因，是北韓領袖金正恩在新年賀辭中釋出善意，稱有意派團參加下月南韓平昌冬奧。有分析指他旨在分化南韓和美國，從而減少國際壓力。

聯合國秘書長古特雷斯歡迎會談進展，北韓能參加冬奧。美國則表示，這次是好機會讓北韓看清楚，無核化可令國際孤立終結。