南韓建議下週二舉行兩韓高層會談 北韓尚未回應

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朝鮮半島局勢新一年似乎有緩和跡象，南韓向北韓建議，下星期舉行高層會談，討論北韓運動員到南韓平昌參加冬奧的事，以及改善雙方關係。南韓總統文在寅強調，改善關係與解決北韓核問題不可分割，北韓暫時未有回應。

北韓提出有意參與南韓平昌冬奧後一日，南韓政府有實際行動。統一部建議下週二舉行兩韓高層會談，成事的話，會是近兩年多以來第一次，會面地點是板門店，位於南韓一方的「和平之家」。

首爾政府將這次會面定為「高級別會談」，除了討論安排北韓運動員參與平昌冬奧的事，更希望談得更廣，包括如何改善兩韓關係。南韓政府建議，要盡快重開兩韓中斷近兩年的板門店聯絡熱線電話，讓雙方透過熱線討論這次會面的具體安排，落實時間、地點、形式。

南韓一方上午曾用熱線致電北韓一方，但沒收到回應。南韓總統文在寅早上在青瓦台主持國務會議時提到，已要統一部盡快統籌，安排兩韓代表對話，又指金正恩在新年賀辭中，表示有意派員參與平昌冬奧，正是回應首爾政府，希望藉平昌冬奧改善兩韓關係的建議。

不過文在寅強調，改善兩韓關係和與解決北韓核問題一體兩面，不可分割，指示外交部與國際社會緊密合作，為解決北韓核問題努力。

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