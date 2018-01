南韓建議下週二舉行兩韓高層會談 北韓尚未回應

【i-CABLE】

朝鮮半島局勢新一年似乎有緩和跡象,南韓向北韓建議,下星期舉行高層會談,討論北韓運動員到南韓平昌參加冬奧的事,以及改善雙方關係。南韓總統文在寅強調,改善關係與解決北韓核問題不可分割,北韓暫時未有回應。

北韓提出有意參與南韓平昌冬奧後一日,南韓政府有實際行動。統一部建議下週二舉行兩韓高層會談,成事的話,會是近兩年多以來第一次,會面地點是板門店,位於南韓一方的「和平之家」。

首爾政府將這次會面定為「高級別會談」,除了討論安排北韓運動員參與平昌冬奧的事,更希望談得更廣,包括如何改善兩韓關係。南韓政府建議,要盡快重開兩韓中斷近兩年的板門店聯絡熱線電話,讓雙方透過熱線討論這次會面的具體安排,落實時間、地點、形式。

南韓一方上午曾用熱線致電北韓一方,但沒收到回應。南韓總統文在寅早上在青瓦台主持國務會議時提到,已要統一部盡快統籌,安排兩韓代表對話,又指金正恩在新年賀辭中,表示有意派員參與平昌冬奧,正是回應首爾政府,希望藉平昌冬奧改善兩韓關係的建議。

不過文在寅強調,改善兩韓關係和與解決北韓核問題一體兩面,不可分割,指示外交部與國際社會緊密合作,為解決北韓核問題努力。

