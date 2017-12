南韓扣押香港船隻 指其向北韓供應煉油

【i-CABLE】

南韓政府扣押一艘香港船隻,指船隻在國際水域向北韓提供數百噸煉油產品,違反聯合國安理會制裁北韓決議,美國已提出把該艘香港船隻列入黑名單。

被南韓扣押的油輪在香港註冊,船尾印有「方向永嘉」及香港的字樣。

南韓外交部官員指,該艘船由台灣一間材料商租用,10月11日駛入南韓南部的麗水港,裝載約14,000噸日本精煉石油,報稱4日後運往台灣,但船隻數天後於國際水域,向一艘北韓船及3艘非北韓船提供600噸煉油產品。

該艘香港船隻上月底再次駛入麗水港,遭南韓關稅廳扣押,南韓將向23名中國及兩名緬甸船員問話,其後會釋放他們。

聯合國安理會早前通過決議,禁止成員國採用船對船方式,向北韓船隻提供任何貨品。

南韓指這次是北韓利用非法網絡,避過安理會制裁的典型案例,將向安理會報告事件,又指南韓一直有與美國就相關非法交易交換情報。

南韓《朝鮮日報》早前報道,美國的衛星監察到,中國與北韓自今年10月以來,進行過約30宗海上石油交易,包括於10月19日,向北韓「禮成江1號」船隻輸送石油。

美國總統特朗普形容是當場揭發事件,感到失望。在北京,外交部指被指控向北韓輸油的中國船隻,8月以來沒有停靠中國港口。

美國早前向安理會提出,將涉事香港油輪,及另外9艘向北韓運輸煉油的船隻列入黑名單,禁止停靠聯合國成員國港口。

共同社引述安理會外交消息指,中國要求將其中6艘包括香港、巴拿馬等地的船隻剔出名單。

