南韓扣押香港船隻 指其向北韓供應煉油

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南韓政府扣押一艘香港船隻，指船隻在國際水域向北韓提供數百噸煉油產品，違反聯合國安理會制裁北韓決議，美國已提出把該艘香港船隻列入黑名單。

被南韓扣押的油輪在香港註冊，船尾印有「方向永嘉」及香港的字樣。

南韓外交部官員指，該艘船由台灣一間材料商租用，10月11日駛入南韓南部的麗水港，裝載約14,000噸日本精煉石油，報稱4日後運往台灣，但船隻數天後於國際水域，向一艘北韓船及3艘非北韓船提供600噸煉油產品。

該艘香港船隻上月底再次駛入麗水港，遭南韓關稅廳扣押，南韓將向23名中國及兩名緬甸船員問話，其後會釋放他們。

聯合國安理會早前通過決議，禁止成員國採用船對船方式，向北韓船隻提供任何貨品。

南韓指這次是北韓利用非法網絡，避過安理會制裁的典型案例，將向安理會報告事件，又指南韓一直有與美國就相關非法交易交換情報。

南韓《朝鮮日報》早前報道，美國的衛星監察到，中國與北韓自今年10月以來，進行過約30宗海上石油交易，包括於10月19日，向北韓「禮成江1號」船隻輸送石油。

美國總統特朗普形容是當場揭發事件，感到失望。在北京，外交部指被指控向北韓輸油的中國船隻，8月以來沒有停靠中國港口。

美國早前向安理會提出，將涉事香港油輪，及另外9艘向北韓運輸煉油的船隻列入黑名單，禁止停靠聯合國成員國港口。

共同社引述安理會外交消息指，中國要求將其中6艘包括香港、巴拿馬等地的船隻剔出名單。

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