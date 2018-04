兩韓領導人定週五會面 雙方開會討論細節

By

備受注目的兩韓領導人會面於本週五上午舉行,南韓會為北韓領袖金正恩舉行歡迎儀式,兩人並會在板門店晚宴,當局暫時未公布金正恩會如何進入南韓。

文在寅及金正恩會面的具體安排有初步定案,南北韓代表開會後決定,兩人會在週五早上見面,兩韓暫時沒公布確實時間。

會面地點是板門店南韓一方的和平之家二樓,屆時文在寅會為自韓戰後,首位進入南韓的北韓領袖金正恩舉行歡迎儀式。

兩人之後會面,會面後會在共同警備區晚宴。雙方同意直播兩韓領袖會面情況,南韓傳媒將獲准到北韓一方的統一閣採訪。而兩韓會在領袖會談前兩日,派代表到板門店做綵排。

即將與金正恩見面的文在寅表示,北韓兩日前宣布改變「國策」,停止核試、試射洲際彈道導彈,及關閉豐溪里核試驗場,是為兩韓領袖及之後的美朝領袖會談取得成功「開綠燈」。為替領袖會面營造和平氣氛,南北韓即日起暫停在兩韓邊境的擴音器廣播。

金正恩會是韓戰後首個踏足南韓的北韓領袖,他如何進入南韓備受關注。

之前北韓代表團到”和平之家”開會時,是在板門店三幢藍色小屋之間徒步走到”和平之家”。

南韓傳媒分析,金正恩亦很可能會是這樣做,從板門店北韓那邊,走過軍事分界線。

金正恩亦可能直接坐車南下,經板門店主要通道”七十二小時橋”坐車直達”和平之家”。

