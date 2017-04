By

【i-CABLE】

特朗普總統要求南韓承擔部署薩德反導彈系統的費用,不過南韓國防部拒絕,指根據雙方協議,南韓只需提供用地、基礎設施,而其他經費應由美方承擔。

駐南韓美軍為了應對北韓的威脅,周三開始在南韓部署薩德反導彈系統的核心配件,預料幾天內可以啟用,截擊北韓導彈。

