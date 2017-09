南韓傳媒指北韓向西部移送導彈 擬再試射

By

【i-CABLE】

南韓傳媒報道,北韓軍方趁黑夜運送洲際彈道導彈到西部地區,預料北韓於短期內再試射導彈。北韓外交官員表明,核試和接連試射導彈是送給美國的「禮物」,警告美國,若繼續魯莽挑釁,類似的「禮物」會陸續有來。

繼南韓軍情部門週一透露,北韓有跡象於短期內,再向太平洋方向發射洲際彈道導彈。南韓傳媒引述情報消息,北韓在週一,即核試翌日,趁晚上運送洲際彈道導彈到西部沿岸,相信是企圖避過外國偵測,預料北韓於週六、建國周年當天會再試射導彈。

北韓駐聯合國日內瓦辦事處大使韓泰松表示,國際社會向平壤施加的壓力、制裁,只會徒勞無功。北韓的核威懾力不容談判,近期的導彈試射以及周日的核試,正好是送給美國的「禮物」,警告美國若再魯莽挑釁、向平壤施壓,類似的「禮物」陸續有來。

南韓海軍同日於朝鮮半島東部水域,舉行實彈演習,檢視一旦北韓於海上發動軍事挑釁,南韓海軍的即時反應及防衛能力。排水量2,500噸級的新型護衛艦「江原號」,及多艘巡邏船、潛艇均有參與。

結束這天演習後,海軍週三會於南部海域,舉行一連4天軍演,到週四還會與美軍舉行為期兩天反潛作戰演習。

美韓兩國也達成共識,同意解除《韓美導彈指南》中,南韓導彈彈頭重量不逾500公斤的限制,意味南韓可著手發展更具威力導彈,攻擊北韓地下軍事設施,以及摧毀指揮地堡。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。