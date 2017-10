南韓承諾不追加部署薩德 中韓關係有改善

中國與南韓的緊張關係可望改善,雙方同意推動各領域早日回復正常發展,南韓亦承諾不會追加部署薩德導彈防禦系統,南韓總統文在寅與國家主席習近平將於下星期亞太經合組織會議期間會面。

美國和南韓在駐韓美軍基地部署薩德導彈防禦系統,令中韓關係陷入低谷,經貿關係受影響,中國停辦南韓旅行團、中斷放映韓劇等,雙方經溝通後,周二同時發表聲明,強調高度重視兩國關係,同意推動各領域的交流合作,早日回到正常發展軌道。

南韓表示理解中方的關切,表明部署薩德系統不會損害中方戰略安全利益,外長康京和周一已表明沒有考慮追加部署薩德,不會參與美國構建的彈道導彈防禦系統,並保證韓美日安全合作,不會發展成軍事同盟,中方重申反對在南韓部署薩德系統,希望對方妥善處理,雙方亦同意通過兩軍渠道,就薩德問題溝通。

南韓總統府表示,總統文在寅會趁下星期到越南出席亞太經合組織會議期間,與國家主席習近平會談,磋商兩國關係及北韓核問題,估計隨著兩國領導人見面,實施了大半年的「限韓令」,也會逐步解除。

