北韓稱美國若以任何方式開戰 北韓將奉陪

By

【i-CABLE】

北韓建軍節前夕,人民武力部部長朴永植表示,北韓的核武已經準備就緒,又指美國若果想以任何方式開戰,北韓也能奉陪,特朗普總統則分別與中日領袖通電話商討北韓局勢,其中特朗普批評北韓好戰。

建軍節前夕,平壤舉行人民軍建軍85周年報告大會,人民武力部部長朴永植致詞時稱,準繩而先進的武器已部署好,可攻擊美國及其追隨者,又指北韓的核武已在發射系統準備就緒,即時能攻擊美國本土及亞太區的美軍基地,批評對方不停瘋狂地威脅侵犯北韓,如有人挑戰北韓的尊嚴,絕不會饒恕,美國想以任何方式開戰,北韓也能奉陪。

中國國家主席習近平與特朗普通電話時,表明中方堅決反對違反聯合國安理會決議的行為,呼籲各方克制,避免加劇半島緊張局勢,白宮則指特朗普在通話中,批評北韓持續的好戰態度,強調是北韓的行為令朝鮮半島局勢不穩。

特朗普同日又與日本首相安倍晉三通電話,安倍支持考慮軍事行動等一切選項,雙方又同意中國角色重要,呼籲中方發揮更大作用,美軍核動力航空母艦「卡爾文森號」與日本海上自衛隊兩艘護衛艦聯合演習後,預料週二北韓建軍節同日將抵達朝鮮半島東海,即日本海一帶。

南韓國防部表示亦有意與「卡爾文森號」等軍艦聯合演習,南韓消息又指,美軍將派出配備戰斧巡航導彈的核動力潛艇「密歇根號」參與。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。