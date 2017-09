By

【KTSF】

灣區捷運(BART)位於東灣佛利蒙市(Fremont)的Warm Springs/South Fremont站,未來兩個週末會暫停運營,進行延伸工程。

灣區捷運表示,為了進行捷運延伸至矽谷的工程,包括安裝及測試新軟件,9月23、24以及9月30及10月1日兩個週末,將會暫停Warm Springs/South Fremont站的營運服務。

當局會在該站提供免費巴士,接載乘客去Fremont 捷運站,大概每隔20分鐘會有一班巴士,不過民眾出行最好仍預留充足時間20到30分鐘。

