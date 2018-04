By

【i-CABLE】 南卡羅萊納州一座高度設防監獄發生騷亂,造成至少7人死亡、17人受傷。

當局說死者全部是監獄的囚犯,並無懲教人員受傷。

事發於當地週日晚7時左右,有3個監倉的囚犯發生打鬥,繼而引發騷亂,當局在週一凌晨平息事件,至於事件起因仍在調查。

