南灣Berryessa校區表決是否設立中文國語特許學校（視頻）

南灣聖荷西市有一班華裔居民,計劃在Berryessa校區設立一間特許學校,以中文國語授課 ,提案得到不少華裔家長支持,校區委員會將表決是否批准成立該學校。

Berryessa International Charter School特點是為幼稚園至8年級學生提供沈浸式中文國語課程,先以九成國語、一成英語授課,在逐級增加英語授課成份,重點提供科學、科技、工程、數學、和藝術科目,學費全免。

創校人唐玉鴻表示,學生入學前不一定要先懂中文,任何族裔學生都歡迎報名,創校的目的就是傳承中國文化傳統。



唐玉鴻說:”中國文化的傳承,如果沒有中文基礎,是不可能實現的,所以中文對於我們這些處於美國的家長來說,是非常重要的,他們非常想要,但是在日常生活當中,很難讓孩子堅持學習下去。”

也是創校人的劉思岑說:”之前收到400多個簽名支持,不僅有中國家長,也有西班牙語裔、越南裔家長,很多家長願意支持我們,他們也希望孩子能夠學中文,特別是在矽谷這個環境下,中文是個非常有用的語言。”

有該區學生表示,上到高中,學校要求他們修讀英文以外的語言課,因此如果從小就學習中文會很有利,但目前並非所有學校都有中文課程。

高中生孟禹彤說:”我現在上的高中沒有提供中文課,因為人數不夠,所以不能開班。”

有家長就認為,子女從小學好中文,就有更多就業機會,又表示目前一般公立學校所教授的中文課,未必是最理想。



家長佟艷芝說:”類似我們在中國學英文的感覺,國內學了英語,覺得自己英語、口語各方面感覺非常棒,但是過了大學畢業,來到美國真正使用的時候,又完全不一樣,中文和英文我覺得都重要,同樣的重要,而且我們中國,在世界的地位大家都知道,所以我更關注孩子第二語言的發展。”

創校人在今年5月正式提交開校申請,經過聆訊會後,Berryessa聯合校區委員會將表決,有大批華裔家長都到場聲援。

