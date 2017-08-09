南灣Berryessa校區表決是否設立中文國語特許學校（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

南灣聖荷西市有一班華裔居民，計劃在Berryessa校區設立一間特許學校，以中文國語授課 ，提案得到不少華裔家長支持，校區委員會將表決是否批准成立該學校。

Berryessa International Charter School特點是為幼稚園至8年級學生提供沈浸式中文國語課程，先以九成國語、一成英語授課，在逐級增加英語授課成份，重點提供科學、科技、工程、數學、和藝術科目，學費全免。

創校人唐玉鴻表示，學生入學前不一定要先懂中文，任何族裔學生都歡迎報名，創校的目的就是傳承中國文化傳統。



唐玉鴻說：”中國文化的傳承，如果沒有中文基礎，是不可能實現的，所以中文對於我們這些處於美國的家長來說，是非常重要的，他們非常想要，但是在日常生活當中，很難讓孩子堅持學習下去。”

也是創校人的劉思岑說：”之前收到400多個簽名支持，不僅有中國家長，也有西班牙語裔、越南裔家長，很多家長願意支持我們，他們也希望孩子能夠學中文，特別是在矽谷這個環境下，中文是個非常有用的語言。”

有該區學生表示，上到高中，學校要求他們修讀英文以外的語言課，因此如果從小就學習中文會很有利，但目前並非所有學校都有中文課程。

高中生孟禹彤說：”我現在上的高中沒有提供中文課，因為人數不夠，所以不能開班。”

有家長就認為，子女從小學好中文，就有更多就業機會，又表示目前一般公立學校所教授的中文課，未必是最理想。



家長佟艷芝說：”類似我們在中國學英文的感覺，國內學了英語，覺得自己英語、口語各方面感覺非常棒，但是過了大學畢業，來到美國真正使用的時候，又完全不一樣，中文和英文我覺得都重要，同樣的重要，而且我們中國，在世界的地位大家都知道，所以我更關注孩子第二語言的發展。”

創校人在今年5月正式提交開校申請，經過聆訊會後，Berryessa聯合校區委員會將表決，有大批華裔家長都到場聲援。

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