南灣數十個宗教組織 提供無證移民庇護（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣數十個宗教組織與移民社區結合,承諾保護無證移民免於恐懼,必要時提供庇護。

一個簡稱PACT的組織(People Acting In Community Together),是由南灣多個宗教團體組成,包括基督教、天主教、猶太教、回教以及佛教等,這些宗教結合起來,組成一個聯絡網,要保護那些擔心被視為仇恨的對象,以及害怕被遞解出境的人。

有牧師表示,現在都沒有人敢上教會教堂做禮拜,就是怕被移民執法人員逮捕。



Gerardo Vazquez牧師說:”當我去看他們時,我必須拿出我的護照,他們才願意開門,因為他們不知道我是誰,所以不肯開門,他們知道了才開門,我記得當特朗普當選那一天,隔天我去拜訪他們,看看他們的感受,所有的小孩都在哭。”

雖然宗教領袖表示,移民社區瀰漫著一股恐懼,不過到目前為止,Santa Clara縣尚未傳出移民執法單位實際採取逮捕或遞解出境行動,不過有人表示,4天前在中谷地區Stockton市就發生了。

Gerardo Vazquez牧師說:”其中一宗遞解出境事件發生在Stockton市,一名男子說要問律師,他不想給執法人員資料,他們說好的,結果還是把他遣返回墨西哥。”

這名牧師表示,有可能灣區許多城市都是庇護城市,所以移民執法人員尚未採取行動,在宗教團體的要求下,週五多位民選官員做出宣示,不會隨便逮捕無辜人士。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen 說:”我們整個社區的安全,端賴於受害者舉報犯罪,證人跟執法人員合作,司法建立於這樣的信任,司法不會問受害人拿出移民身分證明,我們也不會這麼做。”

目前灣區有多個組織教導無證移民在遇到執法單位的突擊行動時,應該如何應對,不過他們也表示,現在謠言滿天飛,不要自己先亂了陣腳。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。