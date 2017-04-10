南灣數十個宗教組織 提供無證移民庇護（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣數十個宗教組織與移民社區結合，承諾保護無證移民免於恐懼，必要時提供庇護。

一個簡稱PACT的組織（People Acting In Community Together），是由南灣多個宗教團體組成，包括基督教、天主教、猶太教、回教以及佛教等，這些宗教結合起來，組成一個聯絡網，要保護那些擔心被視為仇恨的對象，以及害怕被遞解出境的人。

有牧師表示，現在都沒有人敢上教會教堂做禮拜，就是怕被移民執法人員逮捕。



Gerardo Vazquez牧師說：”當我去看他們時，我必須拿出我的護照，他們才願意開門，因為他們不知道我是誰，所以不肯開門，他們知道了才開門，我記得當特朗普當選那一天，隔天我去拜訪他們，看看他們的感受，所有的小孩都在哭。”

雖然宗教領袖表示，移民社區瀰漫著一股恐懼，不過到目前為止，Santa Clara縣尚未傳出移民執法單位實際採取逮捕或遞解出境行動，不過有人表示，4天前在中谷地區Stockton市就發生了。

Gerardo Vazquez牧師說：”其中一宗遞解出境事件發生在Stockton市，一名男子說要問律師，他不想給執法人員資料，他們說好的，結果還是把他遣返回墨西哥。”

這名牧師表示，有可能灣區許多城市都是庇護城市，所以移民執法人員尚未採取行動，在宗教團體的要求下，週五多位民選官員做出宣示，不會隨便逮捕無辜人士。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen 說：”我們整個社區的安全，端賴於受害者舉報犯罪，證人跟執法人員合作，司法建立於這樣的信任，司法不會問受害人拿出移民身分證明，我們也不會這麼做。”

目前灣區有多個組織教導無證移民在遇到執法單位的突擊行動時，應該如何應對，不過他們也表示，現在謠言滿天飛，不要自己先亂了陣腳。

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