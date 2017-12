南灣華裔政界領袖張錫宏辭校委職位（視頻）

By

【KTSF 歐志洲的報導】

南灣華裔政界領袖張錫宏因為家庭因素辭去Santa Clara縣校區委員職位。

60歲的張錫宏已經是第二度任Santa Clara校區委員,任期還有一年,但是因為母親上個月中風,張錫宏需要減少職務,決定提前卸任。

張錫宏90年代開始參政,成為Cupertino市第一位華裔市長,鼓勵並栽培亞裔領袖參政,剛卸任Cupertino市長不久的黃少雄,也把他當是導師。

黃少雄說:”張錫宏積極推動華裔社區參政,他在庫市為華裔爭取權益,並爭取到在高中設立中文沉浸課程,在高中學習中文。”

張錫宏在目前的校區委員會中,經常在制定校區政策中投下決定性的一票。

但是張錫宏也向記者透露,他在De Anza College 的教職和他創立的亞太裔領袖研究所中的工作將不受影響。

張錫宏說:”去年總統總競選之後,有一個普遍的現象,就是很多人願意出來做公職,認為國家或地方性的政策要走哪一方面,如果自己關心的話,就要自己出來參與,支持其他人或是自己願意參政。”

張錫宏表示,這可能也是特朗普效應,一些年輕亞裔社區領袖因為不認同特朗普政府許多涉及本身社區的政策,所以更加願意出來競選公職。

