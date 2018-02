By

【i-CABLE】

南非總統祖馬在被執政黨要求下台後一日宣布辭職,即時生效。

祖馬發表長約30分鐘的全國電視講話,指他無懼任何不信任動議或彈劾,但他會尊重執政黨非洲人國民大會要求他下台的決定,他又感謝各方多年來的支持。

75歲的祖馬自2009年出任總統,任期原本要到明年才屆滿,不過他多年來都被指涉貪,估計面對數百項貪污指控。

