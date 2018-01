By

【i-CABLE】

南非中部一列火車與貨車相撞後,出軌著火,最少18人死亡、近200人受傷。

多個車廂被大火吞噬,濃煙在遠處都可看到,列車接載約1,000人。

當地時間週四,由伊利沙伯港前往約翰內斯堡駛至目的地以南200多公里外一處小鎮時,撞到一架在路軌上的貨車,導致多個車廂翻側。

貨車司機企圖逃去,被警方拘捕。

