美國傳媒報道,特朗普總統將於11月訪問中國。

中國國家主席習近平4月到美國佛羅里達海湖莊園,與特朗普首度會面,當時習近平邀請特朗普在今年內訪華,但一直未有具體日期。

《彭博》通訊社引述華府消息人士指,特朗普會在11月到越南及菲律賓,出席亞太經合組織,以及東盟峰會期間順道訪華,若說法屬實,將是特朗普上台後首度訪華。

