北灣山火後房屋供不應求 Sonoma縣房價創新高（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

上個月,北灣山火發生後,有報告顯示,Sonoma縣房價達到破紀錄新高。

The Press Democrat的每月房屋調查報告顯示,上個月,Sonoma縣的獨立屋銷售中位數達到648,000元,比一年前增長了近9%,破了今年7月份的64萬元紀錄。

報告亦顯示,上個月房屋買家簽署了483份購房合同,是8年來同期最多。

但報告亦顯示房屋成交量下跌,上個月買家僅購入336棟獨立屋,是6年來最低,被大火肆虐最嚴重的Santa Rosa市,僅售出130棟獨立屋,是10年來的同期最低。

而縣內有206個房產退出市場,有地產經紀表示,這些房屋當中有不少是被大火燒壞或燒毀,但亦有房屋是為了被保險公司以高價出租給失去家園的居民。

大火造成Sonoma縣23人死亡,超過5,100棟房屋被燒毀,有地產公司表示,因房屋供不應求,買家通常需要支付比房屋銷售價多一成至一成五的價格。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。