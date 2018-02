By

【KTSF】

北灣San Rosa市外有兩幢住屋週四清晨被人入屋打劫,有兩人中槍,其中一人死亡,警方透露,遇劫的住屋裏面有種植大麻。

第一宗入屋劫案在清晨4時20分左右發生,地點在Santa Rosa以西的Fulton路,第二宗案件在早上6時45分發生,地點在Roseland地區以南Todd路附近的Melcon Lane發生,兇殺案是在第二宗案件發生。

當局已在Vallejo市拘捕懷疑涉案的3名疑犯,警方仍在調查案件。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。