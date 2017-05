已故于素秋兒子接受專訪 細說心目中的母親（視頻）

By

五、六十年代香港電影武打明星于素秋,上星期在舊金山逝世,于素秋的兒子接受本台的專訪,細說他心目中的媽媽。

于素秋一共有5個子女,兩個孫,孻仔麥耀文表示,媽媽最喜歡同子孫共聚天倫,在她彌留期間,所有子孫都陪伴在側。

麥耀文說:”那時候當然很傷心,所有人都在,因為中國人,媽媽過身都跪下來,大家都很傷心,哭了很久。”

麥耀文透露,于素秋的身體一直都很健康,只是因為年紀大,有胃酸倒流的問題,很多時候食東西因胃酸倒流,胃液會湧入肺部,以致有肺炎,才造成這次不幸的事件。

對於于素秋的家人來說,于素秋的離去是很突然,不過知道于素秋無心願未了,亦去得安詳,麥耀文最後亦都釋然。

麥耀文說:”我媽不是很愛物質的人,其實無大心願,她最疼愛子女,所有人當時都在陪她,其實已經很開心,她是走得很安詳,無遺願,亦無不安樂的事,去得很平安。”

麥耀文與于素秋同住數十年,他出生時,媽媽已經是一個家庭主婦,盡心盡力照顧子女,歸於平淡的于素秋,常常與麥耀文外出吃飯散步,每個週末會與其他子女聚會,有空時亦會打衛生麻將,麥耀文指,全家人以于素秋為榮。

麥耀文說:”我一出生媽媽就是媽媽,對於普羅大眾,我媽是大明星,對於我來說只是我媽,她對我們好好,做盡媽媽應盡的責任,結婚後就做家庭主婦,媽就確保我們有讀書,有做功課,她做一個正常媽媽做的事。”

雖然于素秋已經去世,但麥耀文指,媽媽永遠活在他心中。

于素秋的家奠禮將於下星期一舉行,是一個私人悼念活動,喪禮於星期二中午舉行,儀式完結後,于素秋會長眠於活倫墓園,她丈夫麥炳榮的旁邊。

