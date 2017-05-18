已故于素秋兒子接受專訪 細說心目中的母親（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

五、六十年代香港電影武打明星于素秋，上星期在舊金山逝世，于素秋的兒子接受本台的專訪，細說他心目中的媽媽。

于素秋一共有5個子女，兩個孫，孻仔麥耀文表示，媽媽最喜歡同子孫共聚天倫，在她彌留期間，所有子孫都陪伴在側。

麥耀文說：”那時候當然很傷心，所有人都在，因為中國人，媽媽過身都跪下來，大家都很傷心，哭了很久。”

麥耀文透露，于素秋的身體一直都很健康，只是因為年紀大，有胃酸倒流的問題，很多時候食東西因胃酸倒流，胃液會湧入肺部，以致有肺炎，才造成這次不幸的事件。

對於于素秋的家人來說，于素秋的離去是很突然，不過知道于素秋無心願未了，亦去得安詳，麥耀文最後亦都釋然。

麥耀文說：”我媽不是很愛物質的人，其實無大心願，她最疼愛子女，所有人當時都在陪她，其實已經很開心，她是走得很安詳，無遺願，亦無不安樂的事，去得很平安。”

麥耀文與于素秋同住數十年，他出生時，媽媽已經是一個家庭主婦，盡心盡力照顧子女，歸於平淡的于素秋，常常與麥耀文外出吃飯散步，每個週末會與其他子女聚會，有空時亦會打衛生麻將，麥耀文指，全家人以于素秋為榮。

麥耀文說：”我一出生媽媽就是媽媽，對於普羅大眾，我媽是大明星，對於我來說只是我媽，她對我們好好，做盡媽媽應盡的責任，結婚後就做家庭主婦，媽就確保我們有讀書，有做功課，她做一個正常媽媽做的事。”

雖然于素秋已經去世，但麥耀文指，媽媽永遠活在他心中。

于素秋的家奠禮將於下星期一舉行，是一個私人悼念活動，喪禮於星期二中午舉行，儀式完結後，于素秋會長眠於活倫墓園，她丈夫麥炳榮的旁邊。

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