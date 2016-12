By

一個消費網站的調查顯示,今年有些大型百貨商店修改了他們的商品退回政策,所以想要退貨的人就要趕快了。

據ConsumerWorld.org所做的調查,今年一些大型商店,好像Macy’s百貨,以前無論商品買了多久都可以退回,今年就限定只可於一年內退回。

Kohl’s百貨公司的獨特電子產品(Premium Electronics)就要求要於1月31日前退回。

Costco所有主要電器就由以往無限期退貨改為90天。

至於近期非常流行的無人機(Drone),Target 、Walmart和玩具反斗城(Toys “R” Us)的退貨日期都較以往短。

