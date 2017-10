民主黨參議員提法案 禁售bump stock槍械配件

By

民主黨籍的加州聯邦參議員Diane Feinstein週三重新提出一項管制攻擊性武器法案,要求禁止一種在網上用200元就可以買得到的bump Stock槍支配件。

Feinstein透露,她女兒本來要去該演唱會,最後沒去,逃過一劫,但事件中的死傷者就沒有這樣幸運。

她說要向今次59名死難者致哀,最佳的方式是採取行動,預防重蹈覆轍,她因此動議禁止售賣Bump stock。

這種配件可以將半自動槍枝變成全自動的機關槍,一般人在網上都買得到,而且不貴,目前未知道有沒有共和黨人願意在法案上掛個名。

共和黨人向來不贊成加強槍械管制,今次拉斯維加斯槍擊慘案發生後,國會兩院共和黨人除了叫人祈禱之外,都沒有一位議員出來要求加強槍管。

共和黨籍議員之中,有些認為一項法律無補於事,有些就認為暴力本來無處不在 ,根本防不勝防,有些就強調管制槍械,不如提防神經有病的人。

聯邦眾議院議長賴恩說:”我認為重要的是塵埃落定,可見部份這些慘劇背後有重大的精神健康因素,過去我們能預防這些事情發生,這個例子讓國會可以試著佔問題的先機。”

問題是國會共和黨人今年較早時廢除奧巴馬時代一項限制精神有病的人買槍的法例,加上這些國會共和黨人當中,有很多收了槍枝說客勢力的好處,以及美國槍會對朝野的影響力太大,所以國會共和黨人並不支持加強槍枝管制。

