KTSF

有報告指出,舊金山SoMa區一帶被列入今年全國十大屋租最貴的郵區。

根據Rent Cafe屋分分析網指出,舊金山郵政區號Zip Code 94105地區,成為全國第六最貴屋租的地段,平均月租4,666元,比去年升了3%。

該區在海灣大橋入口附近,包括了South of Market和South Beach區。

洛杉磯的Westwood社區就晉身第三名,除此之外,其他頭十名最貴屋租的地段都在紐約曼哈頓,其中最貴地段10282號,平均月租是5,657元。

