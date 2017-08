By

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山Market街以南地區,5街夾Howard街的Burlington Coat Factory,週二下午發生槍擊案。

警方說,在週二下午兩點左右,店內一名保安因為懷疑一個男人店鋪盜竊,而上前質問他,之後兩個人更打起上來,從店內打至店外,保安在這個時候就開了3槍。

被指涉嫌店鋪盜竊的32歲白人男人,腹部和大腿受傷,事後被送到舊金山總醫院,目前情況穩定,至於開槍的保安就被警方扣留。

