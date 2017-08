美國7月增廿多萬工作職位 失業率跌至4.3%

By

美國就業市場持續穩建,僱主在7月增加209,000個工作職位,為連續兩個月錄得大幅增長。

根據聯邦勞工部週五發表的7月份數字,美國失業率從6月的4.4%回落至4.3%,失業率與5月相同,為16年來最低。

然而,薪酬溺幅仍然疲弱,平均時薪較去年僅上升2.5%,增幅與6月相同,回看當年失業率跌至4.3%的時候,薪酬增幅有3.5%至4%。

最新數據顯示,僱主對營商前景和消費者需求感到樂觀,在工作職位增加下,可能會帶動消費者增加消費,這亦有助促進經濟增長。

增加最多職位的行業包括餐飲和酒吧業,7月共增加53,100個工作職位,教育和醫療業也增加54,000個工作職位。

製造業共增加16,000個工作職位,專業和商業界共增加49,000個工作職位,包括工程師、會計師和建築師等。

零售業的工作職位大致不變,實體店持續經營困難,而應該受惠於網上購物的運輸和倉庫業,卻沒有增加太多工作職位。

