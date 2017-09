911恐襲16週年 特朗普警告極端主義者美國不會被嚇倒

By

【KTSF】

週一是911恐襲16週年,2001年9月11日,在紐約世貿中心、國防部和賓夕凡尼亞州都分別發生恐襲,造成近3,000人死亡,在紐約的911紀念博物館,世貿中心雙子塔倒塌的地方,國防部和全國各地週一均有紀念活動。

在世貿中心發生恐襲的地點,至少1,000名死者家屬和生還者週一出席紀念活動,首先默哀,然後敲響鐘聲,之後由親屬讀出在911恐襲中近3,000名死者的名字。

Rob Fazio的父親Ronald Carl Fazio是恐襲死者之一,他每年都會出席紀念活動,他說有生之年,每年的9月11日都會現身,因為出席這項活動讓他感受到力量。

出身自紐約的特朗普今年首次以元首的身分,參與911的紀念活動,他週一於白宮在第一夫人陪同下參與了默哀儀式,之後出席了國防部的紀念活動。

特朗普在國防部發言時說,舉國都為16年前被恐襲份子謀殺的人而哀悼,他警告極端主義者”美國絕不會被嚇倒”,他說美國只要團結起來,”地球上沒有力量可以離間我們”。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。