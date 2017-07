By

【KTSF】

週一凌晨接近5點,一名1歲拉美裔男童從灣區以南的Monterey縣Soledad市失蹤,懷疑是被擄走,警方在數小時後已尋回涉案的汽車及男童,男童安全沒有大礙。

男童名叫Emiliano Salinas,2呎高,重23磅,有棕色眼睛及黑色頭髮,最後一次被發現時身穿黑白色衫與灰色褲。

當局一度發出Amber警報,指疑犯駕駛一部1992年白色的本田Accord汽車,車牌號碼是6RGB061,男童坐在車輛後座的兒童安全座椅。

當局尚未透露男童是在何處被尋回,也未公布疑犯的身份。

