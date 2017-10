亡兵遺孀受訪指特朗普忘記丈夫名字 特朗普發推文反駁

By

【KTSF 張麗月報導】

美軍特種部隊4名隊員在非洲尼日爾遭伏擊陣亡,留下的許多問題仍然惹來爭議,而特朗普總統因為致電慰問亡兵而掀起的風波,涉及事件的亡兵遺孀首次面對媒體,講述她的感受。

其中一名陣亡士兵La David Johnson的遺孀想知道,她的丈夫在甚麼情況下遭伏擊,並且質疑軍方為何在事發後48小時,才去找她的丈夫。

國防部和聯邦調查局(FBI)正調查,本月初這宗在尼日爾的伏擊案。

特朗普致電慰問這位遺孀也惹來政治風波,在通話期間,剛巧佛羅里達州聯邦眾議員Frederica Wilson也在車上,透過揚聲器聽到兩人的對話內容。

特朗普曾經對遺孀說,應該知道參軍是甚麼一回事,意思是說Johnson應該預了會有不測,其後眾議員Wilson揭露這些內容,並批評特朗普不尊重遺孀,事件繼續發燒,特朗普則反指Wilson古怪,是民主黨的災難。

這名遺孀接受媒體訪問時,指稱Wilson所講的是事實。

遺孀Myeshia Johnson說:”總統說他(Johnson)知道參軍是什麼,雖然如此仍教人難過,這話令我哭起來,因為我很憤怒,他說這話的語調和說話方式,我聽到他設法記起我丈夫的名字,這最傷害我,因為我丈夫為國戰鬥,為國冒生命危險,為何你記不起他的名字?”

特朗普週一發推文說,他與Johnson遺孀的對話是非常尊重她,而且從一開始就毫不猶疑,可以講得出Johnson的名字。

針對事情越鬧越大,國會參議院共和黨大老麥堅認為特朗普應該盡快與Johnson的家人和解。

