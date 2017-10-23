亡兵遺孀受訪指特朗普忘記丈夫名字 特朗普發推文反駁

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【KTSF 張麗月報導】

美軍特種部隊4名隊員在非洲尼日爾遭伏擊陣亡，留下的許多問題仍然惹來爭議，而特朗普總統因為致電慰問亡兵而掀起的風波，涉及事件的亡兵遺孀首次面對媒體，講述她的感受。

其中一名陣亡士兵La David Johnson的遺孀想知道，她的丈夫在甚麼情況下遭伏擊，並且質疑軍方為何在事發後48小時，才去找她的丈夫。

國防部和聯邦調查局（FBI）正調查，本月初這宗在尼日爾的伏擊案。

特朗普致電慰問這位遺孀也惹來政治風波，在通話期間，剛巧佛羅里達州聯邦眾議員Frederica Wilson也在車上，透過揚聲器聽到兩人的對話內容。

特朗普曾經對遺孀說，應該知道參軍是甚麼一回事，意思是說Johnson應該預了會有不測，其後眾議員Wilson揭露這些內容，並批評特朗普不尊重遺孀，事件繼續發燒，特朗普則反指Wilson古怪，是民主黨的災難。

這名遺孀接受媒體訪問時，指稱Wilson所講的是事實。

遺孀Myeshia Johnson說：”總統說他（Johnson）知道參軍是什麼，雖然如此仍教人難過，這話令我哭起來，因為我很憤怒，他說這話的語調和說話方式，我聽到他設法記起我丈夫的名字，這最傷害我，因為我丈夫為國戰鬥，為國冒生命危險，為何你記不起他的名字？”

特朗普週一發推文說，他與Johnson遺孀的對話是非常尊重她，而且從一開始就毫不猶疑，可以講得出Johnson的名字。

針對事情越鬧越大，國會參議院共和黨大老麥堅認為特朗普應該盡快與Johnson的家人和解。

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