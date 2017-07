By

一名陸軍士兵週日晚在紐約州家中涉嫌槍殺妻子後,再射殺到場調查的一名州警,涉案男兵已被控兩項謀殺罪。

警方稱,案發現場還有一名女子中槍受傷,沒有生命危險。

事發於美加邊境附近的Theresa小鎮,36歲州警Joel Davis接報到場,正步向案發住屋之際,被人開槍擊中死亡。

行兇疑犯是32歲男子Justin Walters,警方也在現場發現其27歲妻子遇害,但沒有透露她是如何被殺。

警方透露,Walters在附近的Fort Drum軍營駐守,於2007年入伍,隸屬作戰部隊,曾在阿富汗兩度服役,各為期一年。

遇害州警於2013年在警校畢業,加入警隊僅4年,死後遺下妻子及3名子女。

