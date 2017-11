By

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖他克拉縣(Santa Clara)社會服務局向居民發出警告,謹防短信和電話詐騙,而且詐騙的對象主要是領取各項社會福利,如食物券、Medi-Cal醫保的人。

當局表示,有州內居民舉報,表示收到短信,要求他們撥打一個電話號碼,然後聽到語音錄音,要求他們提供自己的電子福利賬戶,即EBT轉賬卡資料及密碼。

詐騙犯之後利用這些資料,從受害人賬戶提取金錢。

另一種情況是詐騙犯致電受害人,聲稱他們是縣府員工或健保護工,之後就向受害人索要個人資料。

當局再次提醒民眾,縣府部門不會透過短訊或電話索取個人福利轉賬卡或密碼資料,萬一民眾受騙,損失也只能自負,若想核查電話是否來自縣府社工,可致電1-877-962-3633查證。

