社安金明年調漲2% 增幅為2012年來最高

正在申領社會安全金的人士要注意了,明年社安金將會因應生活指數調漲2%,增幅為2012年來最高,每名申領人平均每月額外獲得25元。

這次社安金上升,估計會惠及逾7,000萬名民眾,當中包括社安金申領人、殘障退伍軍人和聯邦政府退休僱員。

社安金每月向申領人發放的平均款額是1,258元,或平均每年15,000元。

國會是於1975年通過社安金隨生活指數調漲,如果某年沒有調漲,總統往往會成為詬病,不過總統其實無權增加社安金款額,但他可以游說國會修訂法律。

在2009年,前總統奧巴馬曾成功游說國會向社安金申領人發放250元一次性款項,作為刺激經濟的其中一項舉措,而在過去8年來,社安金的調漲幅度平均只是稍微高出1%,之前平均有3%。

社安金的款項是透過向薪酬徵稅而來,稅率是12.4%,一半由員工繳納,一半由僱主繳納,由明年起,社安金應課稅的薪酬上限將由127,200元增至128,700元。

