《社安金專題報導》不按時申請Medicare會被罰款（十二）

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【KTSF 張麗月報導】

社安局提醒大家，如果不按時申請聯邦醫保Medicare的Part B部份，將面臨罰款。

社安局說，如果65歲人士沒有工作，即沒有在職健保的話，通常大部份人都會申請聯邦醫保Medicare 的Part A 和Part B，即是住院和看醫生兩個部份。

但如果某人到了65歲，既無特別原因，也無僱主提供的團體醫療保險，而錯過了在65歲前3個月登記申請聯邦醫保Part B部份的話，每年都要繳付罰款，罰金是保費的一成。

達到65歲時有3次機會登記，叫做”初次登記期限”，第一次機會是滿65歲前3個月。

社會安全局發言人Rob Pepper說：”若某人押後申請 Part B而提不出理由，那就可能是不願申請，或不知道自己並無在職健保，也沒有做初步登記，那是在65歲前3個月登記。”

第二次機會是65歲生日，第三次機會是滿65歲後3個月內。

但如果錯過了這 “初次登記期限”，就要等到每年的1月到3月的”一般登記期限” 才可申請聯邦醫保Part B 部份，同時要面對罰款。

Pepper說：”你滿65歲後3個月內，若不在’初次登記期限”內申請後又改變主意，希望在稍後申請Part B，那你只能在一般登記期限內申請，即是在每年1月至３月期間申請，在同年7月開始受保，他們也會被罰款保費一成，按每12個無申請Part B計算。”

因此，社安局提醒退休人士，記得在65歲前3個月申請聯邦醫保Part B。

Pepper說：”要記住你退休時便需要考慮申請聯邦醫保Part B，若不及時申請Part B，就會面對10%保費罰款，按每12個月合資格而延遲登記來計算。”

究竟65歲的自僱人士應該如何申請聯邦醫保呢？

Pepper說：”到65歲時，你若是自僱及自費健保者，你最好申請聯邦醫保Part A和Part B，以便適用於你的退休健保計劃，當中大部份計劃都要求你有Part A和Part B才合資格加入。”

社安局說，一般來說，一到65歲，不論是否工作都可以申請聯邦醫保Part A部份，而且是免保費，到了真正退休時，就要及時申請聯邦醫保Part B部份。

有關詳情，大家可以上去社安局網站登記申請，網址是www.ssa.gov。

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