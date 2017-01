《社安金專題報導》不按時申請Medicare會被罰款（十二）

By

【KTSF 張麗月報導】

社安局提醒大家,如果不按時申請聯邦醫保Medicare的Part B部份,將面臨罰款。

社安局說,如果65歲人士沒有工作,即沒有在職健保的話,通常大部份人都會申請聯邦醫保Medicare 的Part A 和Part B,即是住院和看醫生兩個部份。

但如果某人到了65歲,既無特別原因,也無僱主提供的團體醫療保險,而錯過了在65歲前3個月登記申請聯邦醫保Part B部份的話,每年都要繳付罰款,罰金是保費的一成。

達到65歲時有3次機會登記,叫做”初次登記期限”,第一次機會是滿65歲前3個月。

社會安全局發言人Rob Pepper說:”若某人押後申請 Part B而提不出理由,那就可能是不願申請,或不知道自己並無在職健保,也沒有做初步登記,那是在65歲前3個月登記。”

第二次機會是65歲生日,第三次機會是滿65歲後3個月內。

但如果錯過了這 “初次登記期限”,就要等到每年的1月到3月的”一般登記期限” 才可申請聯邦醫保Part B 部份,同時要面對罰款。

Pepper說:”你滿65歲後3個月內,若不在’初次登記期限”內申請後又改變主意,希望在稍後申請Part B,那你只能在一般登記期限內申請,即是在每年1月至3月期間申請,在同年7月開始受保,他們也會被罰款保費一成,按每12個無申請Part B計算。”

因此,社安局提醒退休人士,記得在65歲前3個月申請聯邦醫保Part B。

Pepper說:”要記住你退休時便需要考慮申請聯邦醫保Part B,若不及時申請Part B,就會面對10%保費罰款,按每12個月合資格而延遲登記來計算。”

究竟65歲的自僱人士應該如何申請聯邦醫保呢?

Pepper說:”到65歲時,你若是自僱及自費健保者,你最好申請聯邦醫保Part A和Part B,以便適用於你的退休健保計劃,當中大部份計劃都要求你有Part A和Part B才合資格加入。”

社安局說,一般來說,一到65歲,不論是否工作都可以申請聯邦醫保Part A部份,而且是免保費,到了真正退休時,就要及時申請聯邦醫保Part B部份。

有關詳情,大家可以上去社安局網站登記申請,網址是www.ssa.gov。

