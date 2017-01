《社安金專題報導》簡介Medicare Part C（十三）

By

本集的專題報導,會為大家介紹聯邦醫保計劃的Part C 部分。

Medicare 聯邦醫療保險計劃,並不能包保你所有的醫療費用,大部份的長期護理費用也不包。

一般而言 聯邦醫保的Part A和Part B 提供原本固有的聯邦醫保照顧(Medicare),額外的服務或自理的部份可透過購買補充性質的健保計劃來支付。

一些在聯邦醫保範圍外的服務,由Medicare Advantage 組織或其他獲認證的私人公司提供的醫療保險,提供例如Medicare Advantage 計劃,包括聯邦醫保不包的額外住院日數,因此加入與聯邦醫保合作的私營 Medicare Advantage,有管理醫療健保計劃,即便保費會多一些,但可以節省醫療費用。

此外,有了這個Advantage計劃,就無需再買一個叫做Medigap 的醫保補充計劃。

社會安全局發言人Rob Pepper說:”Medicare Advantage Part C可買可不買,通常要額外付款,因為提供額外服務和受保範圍。”

總而言之,Medicare Advantage計劃是另類方式提供聯邦醫保照顧及額外的服務,但它不是補充性質的醫療保險,因為補充性質的醫療保險,就是為幫你支付Medicare Part A及PartB的自理費用而設。

另外,Medicare與Medicaid 是兩回事,Medicare 是由聯邦政府提供的醫保,而Medicaid 就是聯邦透過州政府向低收入人士提供的醫保。

每個州有自己的申請標準和運作,詳情可以向社會服務署或福利局查詢。

