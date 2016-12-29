《社安金專題報導》未入籍永久居民能否申領社安金（十）

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【KTSF 張麗月報導】

究竟還未入籍的永久居民，又是否可以申領社安金呢？

一個合法永久居民，如果想申領社安金，他/她必須符合的條件，與公民一樣，就是在美國一定要工作滿40個點數，即工作大概十年後，就合符資格申領美國社安金。

但如果他/她在美國正在領取社安金，要離開美國的話，他/她在外地領取的這份社安金只能拿6個月，之後社安金就會停止發放，原因是他/她不是美國公民。

日後如果他/她想繼續領取社安金，就必須要返回美國，入境美國後，必須要等30天後，才可以重新開始申領社安金。

社會安全局發言人Rob Pepper說：”他們若住在國外，可領福利6個月，之後福利會停止，因為他們不是美國公民，又住在外國，要重續福利，必須返美逗留30天後，才能再啟動福利。”

因此社安局建議，合資格領取社安金的永久居民，最好入籍成為美國公民，因為這樣在申領社安金時，會更為有利和更方便。

生活在海外又合資格申領美國社安金的人士，想了解更多詳細資料，可以上社安局網站查看，網址是：www.ssa.gov。

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