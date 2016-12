《社安金專題報導》未入籍永久居民能否申領社安金（十）

By

【KTSF 張麗月報導】

究竟還未入籍的永久居民,又是否可以申領社安金呢?

一個合法永久居民,如果想申領社安金,他/她必須符合的條件,與公民一樣,就是在美國一定要工作滿40個點數,即工作大概十年後,就合符資格申領美國社安金。

但如果他/她在美國正在領取社安金,要離開美國的話,他/她在外地領取的這份社安金只能拿6個月,之後社安金就會停止發放,原因是他/她不是美國公民。

日後如果他/她想繼續領取社安金,就必須要返回美國,入境美國後,必須要等30天後,才可以重新開始申領社安金。

社會安全局發言人Rob Pepper說:”他們若住在國外,可領福利6個月,之後福利會停止,因為他們不是美國公民,又住在外國,要重續福利,必須返美逗留30天後,才能再啟動福利。”

因此社安局建議,合資格領取社安金的永久居民,最好入籍成為美國公民,因為這樣在申領社安金時,會更為有利和更方便。

生活在海外又合資格申領美國社安金的人士,想了解更多詳細資料,可以上社安局網站查看,網址是:www.ssa.gov。

