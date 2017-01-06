《社安金專題報導》聯邦醫保計劃Medicare（十一）

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【KTSF 張麗月報導】

本集的社安金專題報導，社安局官員會為大家介紹社安局轄下的聯邦醫保計劃Medicare。

如果你是在職人士，你會發現每期工資單裡除了要繳交社安稅，還要交Medicare聯邦醫保稅，稅率是收入的1.45%。

本年度要課稅的最高收入是11萬8,500元，如果是自僱人士就要交僱主和僱員雙份的聯邦醫保稅，即是總收入的2.9%。

此外，單身收入超過20萬元，已婚夫婦收入超過25萬元，還要額外多交0.9%的聯邦醫保稅。

社安局轄下的Medicare是聯邦政府主導的醫療保險計劃，大部份年滿65歲人士都有資格申請，但未滿65歲者在領取傷殘福利兩年後便可提早申請。

此外，患有致命疾病、肌肉萎縮硬化症（即是漸凍人症），或是永久性腎臟病人士，都可以提早申請聯邦醫保。

聯邦醫保分為A、B、C和D四個部份，Part A 是入住醫院的保險，不用保費；Part B 是看醫生的診治保險，每個月要付保費；Part C 是Medicare Advantage ，提供額外醫保的計劃，由於是額外投保，因此可能要交保費；Part D 是藥物計劃，屬於自願參加部分，參加者每月需交保費。

社安局說，任何年滿65歲的在職人士，不論是否領取社安金，都可以延後申請聯邦醫保，只要他仍享有本身或配偶的在職醫保保障。

在職人士若在65歲之前退休可以申領社安金，到他滿65歲之前3個月就可以申請聯邦醫保Part A和Part B 。

如果到65歲仍然在工作，並有雇主提供醫保，許多人會只申請Part A ，因為不需交保費，同時延後申請需要交保費的Part B 。

社會安全局發言人Rob Pepper說：”許多人65歲申請聯邦醫保，即使他們仍在工作，他們可以延後申請每月要交保費的Part B，直到不再享有本身或配偶的在職醫保，此時大多數人便會申請B部份。”

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