《社安金專題報導》聯邦醫保計劃Medicare（十一）

【KTSF 張麗月報導】

本集的社安金專題報導,社安局官員會為大家介紹社安局轄下的聯邦醫保計劃Medicare。

如果你是在職人士,你會發現每期工資單裡除了要繳交社安稅,還要交Medicare聯邦醫保稅,稅率是收入的1.45%。

本年度要課稅的最高收入是11萬8,500元,如果是自僱人士就要交僱主和僱員雙份的聯邦醫保稅,即是總收入的2.9%。

此外,單身收入超過20萬元,已婚夫婦收入超過25萬元,還要額外多交0.9%的聯邦醫保稅。

社安局轄下的Medicare是聯邦政府主導的醫療保險計劃,大部份年滿65歲人士都有資格申請,但未滿65歲者在領取傷殘福利兩年後便可提早申請。

此外,患有致命疾病、肌肉萎縮硬化症(即是漸凍人症),或是永久性腎臟病人士,都可以提早申請聯邦醫保。

聯邦醫保分為A、B、C和D四個部份,Part A 是入住醫院的保險,不用保費;Part B 是看醫生的診治保險,每個月要付保費;Part C 是Medicare Advantage ,提供額外醫保的計劃,由於是額外投保,因此可能要交保費;Part D 是藥物計劃,屬於自願參加部分,參加者每月需交保費。

社安局說,任何年滿65歲的在職人士,不論是否領取社安金,都可以延後申請聯邦醫保,只要他仍享有本身或配偶的在職醫保保障。

在職人士若在65歲之前退休可以申領社安金,到他滿65歲之前3個月就可以申請聯邦醫保Part A和Part B 。

如果到65歲仍然在工作,並有雇主提供醫保,許多人會只申請Part A ,因為不需交保費,同時延後申請需要交保費的Part B 。

社會安全局發言人Rob Pepper說:”許多人65歲申請聯邦醫保,即使他們仍在工作,他們可以延後申請每月要交保費的Part B,直到不再享有本身或配偶的在職醫保,此時大多數人便會申請B部份。”

