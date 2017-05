By

社交媒體已成為很多人不能離開的另類社交圈子,但是最新的研究顯示,社交媒體可能對健康有害。

來自英國皇家衛生學院的最新報告顯示,眾多受歡迎的社交媒體,可能對年輕人的精神健康造成傷害。

而首當其衝的是Instagram,研究人員指出,受歡迎的相片分享網站,會令年輕的女士或者女生自覺體型上的不足,從而強迫自己追求不現實的完美目標。

同樣受到批評還有Snapchat, Facebook和Twitter,它們都被指影響年齡介乎於14至24歲用戶的健康和幸福感。

但亦都有例外,研究人員發現,YouTube會為年輕人帶來正面的影響。

研究同時鼓勵年輕人應該從社交媒體上解放下來,警惕用戶切勿花費太多的時間在網上。

