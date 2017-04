【KTSF】

德國甲組球會多蒙特球隊巴士附近週二發生爆炸,一名球員受傷,球隊當天原訂要參加歐聯八強賽事,在主場迎戰摩納哥,事發後賽事要推遲一天舉行。

當地警方表示,事發於週二晚7時過後,接載多蒙特職球員的巴士正駛離酒店前往球場,途中巴士外突發生爆炸,巴士車窗玻璃碎裂,後衛巴查手臂受傷送院治理。

多蒙特球隊執行長引述警方消息稱,炸彈是藏在酒店的出口處,在球隊巴士駛出時引爆。

多蒙特球隊其後宣布,與摩納哥的對賽押後一天至週三舉行。

