南加州8名女子指稱在學期間曾被教職員性侵犯,向校區提出起訴,控辯雙方上週五就訴訟達成和解,校區同意賠償1.570萬元。

這宗案件涉及3宗訴訟,8名原告都是就讀Redlands高中。

其中一宗訴訟涉及6名原告,她們指稱曾被前特殊教育教師Kevin Kirkland性侵犯,案發現場分別在學校、其住屋和汽車。

Kirkland已承認性侵犯學生的控罪,判處入獄13個月。

訴訟指Redlands聯合校區早已知悉Kirkland危害學生,但多年來一直沒有應對事件。

