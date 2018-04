By

【KTSF 梁秋玉報導】

南加州橙縣上週末發生一起人倫慘劇,一名彭姓華裔男子,涉嫌因情傷而情緒失控,在家用刀襲擊前來探視他的父母,導致母親身亡父親重傷,該男子已被警方拘捕。

涉案男子是南加州橙縣30歲居民Yihong Peng,上週五晚10點半左右,橙縣警方接到鄰居報案,表示見到持刀的彭姓男子正準備逃離作案的家。

警方抵達彭姓男子家時,發現他母親死於刀傷 ,父親則受重傷,送醫救治後已無生命危險。

而彭姓男子持刀徒步逃離現場後,於附近被警方逮捕。

彭被控謀殺,週一首度出庭,保釋金定為100萬元,至於案件的動機,警方仍在調查中。

