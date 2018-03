南加漢堡包店創新猶 引入機械人煎漢堡牛肉（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

機械人科技日新月異,除了高科技行業可以利用機械人執行任務之外,原來漢堡包店都可以。

這間在南加州的漢堡店,率先採用機械人煎漢堡牛肉,這個煎牛肉機械人名叫”Flippy”,首先由員工用人手將生的漢堡扒放在烤爐上,機械人利用熱感成像、3D和攝像頭來感應漢堡扒和烤爐的溫度、何時翻轉漢堡扒、何時把漢堡扒拿出來。

這個機械人還會通過人工智能進行自我學習,煎得越多漢堡扒就越聰明。

漢堡扒煎好了就靠另一名員工將其他材料組合成漢堡包,漢堡包店老闆表示,使用這個機械人,除了保持品質穩定和安全之外,還可以降低成本。

煎漢堡扒很髒和沾上很多油脂,所以這個工作崗位的人員流失很嚴重,有了機械人就可以減少培訓成本。

不過機械人創造者就堅持,這個科技不會取代工作,只是當作一個幫手。

這個機械人價值6萬元,現時只在南加一間漢堡包店進行測試。

