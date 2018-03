太浩湖滑雪場上週雪崩 華裔男子玩滑雪板死亡

By

太浩湖(Lake Tahoe)一個滑雪場上週四和上週五發生至少兩次雪崩,導致一名中年華裔男子死亡,另外有兩人受傷送院。

兩次雪崩事發地點都在Squaw Valley滑雪旅館附近。

上週五下午1時幾的雪崩,搜救人員跟附近好心滑雪人士,合力救出被困雪入面的5個人,其中一名事主受重傷,另一人治療後可以康復出院,另外3人無大礙。

目擊者Joseph Breault說,當時聽到好像火車駛來的聲音,然後只見到大雪覆蓋整個場,一刻寂靜之後,就聽到尖叫求救聲,Breault於是前去救人,不斷挖掘雪地。

另一場雪崩前晚發生,造成一人死亡,死者身份證實是42歲華裔男子Wenyu Zhang。

Zhang被指在上週四晚報稱失蹤,不過由於受到雪崩影響,再加上積雪近3呎高,以及時速150英里強風等惡劣環境因素,搜救行動要延誤至翌日才進行。

搜救人員之後憑Zhang身上衣物追蹤到他的位置,最後發現他的屍體,死因有待確認。

