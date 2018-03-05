太浩湖滑雪場上週雪崩 華裔男子玩滑雪板死亡

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太浩湖（Lake Tahoe）一個滑雪場上週四和上週五發生至少兩次雪崩，導致一名中年華裔男子死亡，另外有兩人受傷送院。

兩次雪崩事發地點都在Squaw Valley滑雪旅館附近。

上週五下午1時幾的雪崩，搜救人員跟附近好心滑雪人士，合力救出被困雪入面的5個人，其中一名事主受重傷，另一人治療後可以康復出院，另外3人無大礙。

目擊者Joseph Breault說，當時聽到好像火車駛來的聲音，然後只見到大雪覆蓋整個場，一刻寂靜之後，就聽到尖叫求救聲，Breault於是前去救人，不斷挖掘雪地。

另一場雪崩前晚發生，造成一人死亡，死者身份證實是42歲華裔男子Wenyu Zhang。

Zhang被指在上週四晚報稱失蹤，不過由於受到雪崩影響，再加上積雪近3呎高，以及時速150英里強風等惡劣環境因素，搜救行動要延誤至翌日才進行。

搜救人員之後憑Zhang身上衣物追蹤到他的位置，最後發現他的屍體，死因有待確認。

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