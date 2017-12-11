英國廣泛地區下大雪 陸空交通大受影響

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【i-CABLE】

歐洲多國受暴風雪吹襲，在英格蘭中部及威爾士，積雪達30厘米，是近4年來最嚴重。陸、空交通大受影響，單是英航已有5萬名旅客滯留。德國法蘭克福國際機場，逾300班航班延誤或取消，預計天氣到週三才好轉。

大雪紛飛，地面路滑，此時踏單車，需要更佳腳力、平衡力 。駕駛汽車亦不見得容易些，拋錨、打滑已經算是小事。英國當局警告司機、乘客，這場暴風雪帶來「黑色星期一」，如非必要，盡量勿駕車外出，若逼不得已，就務必帶備禦寒衣物、糧食，甚至電筒、雪鏟。

想改乘火車、巴士？但陸路交通亦局部甚至全面停止服務。英格蘭中部、威爾士等地積雪達到30厘米，是近四年來最嚴重，氣溫降至零下攝氏15度，牛津郡部分地方停電，伯明翰全市停課。

伯明翰、盧頓等機場一度停止航班升降。倫敦希思羅機場即使維持服務，但也有多班航班延誤或要轉飛其他機場。有在希思羅機場、等候起飛的英航乘客，投訴被困在機艙超過四小時。

歐洲另一航空交通樞紐，德國法蘭克福國際機場航班延誤、取消情況亦嚴重。當局出動逾百輛鏟雪車，頻密清理跑道積雪。

德甲科隆主場對弗賴堡，科隆獲得十二碼，但降雪之大，十二碼點也找不到，怎麼辦？這裡便是十二碼點，得球證一番苦心，怎能射失呢？