【KTSF】

冬季風暴影響Sierra山區,由於路狀差,當局呼籲駕駛人士至週六早上前盡量避免橫越Sierra山區。

風暴臨近,不單止司機做準備,加州交通局(Caltrans)週四提前清理積雪,清出道路。

在Lake Tahoe附近兩處,國家氣象局截至週五早上在一天內錄得兩呎降雪,Sierra中部偏遠地區,預料很可能出現雪崩。

加州Sierra山區上月測出的積雪量比平均低許多,這次風暴雖然預料會帶來不便,對久旱的加州算是好消息。

