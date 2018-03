By

【KTSF】

當局表示,來自舊金山的一對母子,週日在Sierra山區Kirkwood滑雪渡假區,滑雪後返回共渡公寓時,在門前約30呎的地方,被屋頂滑落的積雪掩埋致死,積雪足足有一部拖車的大小。

當局指,週日下午約4時,50歲的Olga Perkovic和7歲的兒子Aaron Goodstein,在乘搭了滑雪纜車後失去音訊,搜救人員在渡假區內尋找兩人數小時,當晚,共渡公寓的鄰居在公寓附近發現滑雪手套,隨後報警。

兩母子在積雪3呎以下處被發現,用直升機送院後證實不治。

兩人是上週大型冬季風暴發生以來,加州的第3與第4名遇難的滑雪者。

