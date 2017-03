By

居住在舊金山灣區高山地區的居民,週一清晨起來發現屋外舖了一層白雪,有居住在南舊金山的居民也報稱,週日晚上屋外下雹,週一清晨屋外的草地也舖了一層薄薄的雨雪。

灣區週末至週一清晨受到冷峰吹襲,據KNTV電視台報導,海拔約2,000呎高的地方出現降雪,包括南灣Saratoga市附近的Highway 9和Skyline大道。

另外,Contra Costa縣的Mount Diablo、聖荷西以東的Mount Hamilton和Marin縣的Mount Tamalpais也有降雪。

週日晚,灣區的氣溫降至華氏30多度,國家氣象局稱,接近冰點的溫度,加上降雨,週一有可能繼續為灣區降下雨雪。

