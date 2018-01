By

【i-CABLE】

瑞士南部連日大雪,有滑雪渡假村對外交通中斷,逾13,000名旅客滯留。 當局出動剷雪車加緊清理積雪,但積雪太厚、加上可能雪崩,汽車、鐵路仍然無法行駛。 事發於著名滑雪勝地彩爾馬特,暴雪導致來往渡假村交通癱瘓,13,000多名旅客滯留,渡假村部份設施更一度停電。

