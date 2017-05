By

【KTSF】

社交媒體Snapchat的母公司Snap自上市以來,公佈第一份季度盈利報告,表現令人失望,用戶增長率持續放緩,收益也低於華爾街預期。

Snapchat每天的活躍使用者有1.66億人,增長率有5%,但首季錄得的按年增長率只有36%,去年第四季是48%,增幅持續下跌。

Snapchat在1月至3月的季度錄得淨虧損22億元,當中約20億元是與上市相關的配股支出。

Facebook上市時也有同類支出,金額約13億元,但Facebook上市後首次公布的收益有11.8億元。

Snapchat首季收益雖然急增接近4倍至1.5億元,但卻與華爾街預期的1.58億元有距離,也未能彌補上市的相關支出。

