【KTSF 林佩樺報導】

社交媒體Snapchat的母公司Snap Inc.週三公開募股,股價高於預期區間,週四於紐約證券交易所正式上市,外界預測,此舉可能帶動矽谷新創公司的IPO。

社交媒體Snapchat的母公司SNAP首次上市出現搶購盛況,發行價從原本的14到16美元,提高至17美元,公司估值高達240億元,創下2014年阿里巴巴上市以來,美國最大的上市案,讓公司兩位20多歲的創辦人身價大增至約30億。

Snap初始股發行總數為2億股,融資規模達34億元,外界推測,Snap公司的上市,可能在矽谷新創公司引起一連串效法效應,讓許多擁有10億到50億市值的企業在今年陸續上市,喚醒沉寂許久的科技公司IPO市場。

