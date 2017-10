By

北灣山火傳來的濃煙,影響舊金山國際機場的能見度,週四早上對多班抵境和離境的航班造成延誤,甚至取消。

截至週四早上,舊金山國際機場共有81班客機取消,抵境和離境航班大約各佔一半,另外約有一成航班出現延誤,平均延誤約30至45分鐘。

濃煙並沒有影響奧克蘭國際機場的航班,但有兩班客機原定降落舊金山國際機場,最後需要降落在奧克蘭。

南灣的聖荷西國際機場則沒有受到影響。

